Düğün konvoyunda makas ve ters şerit dehşeti
Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde düğün konvoyunda makas atan araç, ters yönde giden motosiklete çarptı.
Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde düğün konvoyunda makas atan araç, ters yönde giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde meydana geldi. Düğün konvoyunda makas atan araçlardan biri, ters yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Gelin ile damadı taşıyan 79 MA 0837 plakalı araç kazadan habersiz trafikte ilerlerken, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Düğün konvoyundaki kaza, saniye saniye görüntülendi. - KİLİS
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Sunucu Hakan Hatipoğlu, Survivor'daki yarışmacıların son zamanlarda neden hasta olduğunu tespit etti
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Son Dakika Haberleri