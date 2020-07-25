Düğün konvoyunda havaya ateş etti, uyuşturucuyla yakalandı DÜZCE'de, düğün konvoyunda bulunan otomobilinden havaya ateş edildi.

DÜZCE'de, düğün konvoyunda bulunan otomobilinden havaya ateş edildi. Polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Olay, akşam saatlerinde D-100 yolu Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden düğün konvoyundaki 34 FV 3215 plakalı otomobilden havaya ateş edildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, harekete geçti. Kısa sürede otomobili durduran ekipler, sürücü Rahman T.'nin üstünde ve aracında yaptığı aramada kuru sıkı tabanca ve 10 gram esrar ele geçirdi. Trafik ekipleri sürücüye 1228 TL cezai işlem uygularken, Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA