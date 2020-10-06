DHA YURT BÜLTENİ - 22

Düğün konvoyunda havaya ateş açıp, yolda zikzak yaptılarDÜZCE'de, yol ortasında duran düğün konvoyundaki araçların birinden inen kişi tabanca ile defalarca havaya ateş açtı.

Düğün konvoyunda havaya ateş açıp, yolda zikzak yaptılar

DÜZCE'de, yol ortasında duran düğün konvoyundaki araçların birinden inen kişi tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. Harekete geçen konvoy tüm şeritleri kapatırken, trafikte tehlike yaratan araçlar zikzak çizerek ilerledi.

Düzce'de, D-655 yolunda Akçakoca yönüne giden bir düğün konvoyu yol kenarında durdu. Otomobilden inen bir kişi belinden tabancayı çıkararak havaya defalarca ateş etti. Ardından harekete geçen düğün konvoyundaki araçlar bu kez tüm şeritleri kapatarak diğer araçların geçmesine izin vermedi. Konvoydaki araçlar zikzak çizerek ilerledi. Bu sırada düğün konvoyunda olan bir kişi yaşananları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ