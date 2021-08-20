Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahsı polis yakaladı
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Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahsı polis yakaladı

Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahsı polis yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düğün konvoyunda rast gele havaya ateş açan bir kişi polis tarafından durdurularak silahına el konuldu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düğün konvoyunda rast gele havaya ateş açan bir kişi polis tarafından durdurularak silahına el konuldu.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bir düğün konvoyunda havaya ateş açan bir kişi aracıyla birlikte durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 tabanca ile 38 adet mermi ele geçirildi. Şahıs hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' konulu suçtan adli işlem ve 'silah bulundurma' konusundan idari işlem yapıldı. Araç sürücüsünün alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine gerekli cezai işlemler uygulanarak, ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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