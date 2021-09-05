Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada
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Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada Güngören'de düğün konvoyunda trafiği kesen trafik magandaları yolda drift yaptı.

Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada

İSTANBUL - Güngören'de düğün konvoyunda trafiği kesen trafik magandaları yolda drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören'de düğün konvoyuna katılan magandalar trafiği birbirine kattı. Yolu trafiğe kapatan trafik magandaları, yolun ortasında drift yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, görenlere pes dedirtti.

Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada
Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada
Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada
Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada
Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada
Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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