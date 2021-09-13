DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT ATIP, SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİLER - Haberler
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DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT ATIP, SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da bir grup genç, arkadaşlarının düğün konvoyunda caddede araçlarıyla drift attı, binalarda oturanlara aldırış etmeden silahlarıyla havaya ateş açtı.

Antalya'da bir grup genç, arkadaşlarının düğün konvoyunda caddede araçlarıyla drift attı, binalarda oturanlara aldırış etmeden silahlarıyla havaya ateş açtı. Gençler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Muratpaşa ilçesi Güzelyurt Mahallesinde, arkadaşlarının düğün konvoyuna katılan bir grup genç, dehşet saçtı. Araçları ile durup sokakta drift atan duyarsız gençler, seyir halindeki araçtan silahlarıyla havaya ateş açtı. Caddede durup defalarca tabanca ve tüfekle havaya ateş eden gençler, çevredeki binalarda oturanlara aldırış etmeden tetiğe defalarca bastı.

Bir ara yolda aracını durduran gençlerden biri, bagajı açıp, fişeği biten arkadaşının tüfeğini doldurdu. Konvoydaki o anları cep telefonuna kaydeden gençler sosyal medyada paylaştı. Gönrüntüler, sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT ATIP, SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİLER

DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT ATIP, SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİLER

DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT ATIP, SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİLER

DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT ATIP, SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİLER

DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT ATIP, SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİLER

DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT ATIP, SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİLER

DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT ATIP, SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİLER
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Haber: DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT ATIP, SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİLER - Haberler
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