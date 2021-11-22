DÜĞÜN KONVOYUNDA CADDEYİ KAPATIP ÇEVREYİ DUMANA BOĞDULAR

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde düğün konvoyunda araçlarıyla caddeyi ulaşıma kapatıp, içlerinden birinin patinaj çekerek çevreyi dumana boğduğu görüntüler tepki çekti. Polis, araç sürücülerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde düğün konvoyundaki sürücüler, araçlarıyla Doğu Karadeniz Caddesi'ni ulaşıma kapattı. Sürücülerden biri, patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Duman çevreyi kaplarken, o anların görüntüleri sosyal medyadan 'Yanan hayallerdi siz lastikleri gördünüz' notuyla paylaşıldı.

Tepki çeken görüntüleri izleyen polis ekipleri, araç sürücülerini tespit etmek için çalışma başlattı.