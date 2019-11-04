Düğün konvoyunda ateşe para cezası

Düğün konvoyunda ateşe para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobilden kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden kişi, gözaltına aldı.

04.11.2019 22:54
Düğün konvoyunda ateşe para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobilden kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden kişi, gözaltına aldı.

Kestel Mahallesi'nde yakınlarının düğün konvoyuna katılan A.A. (29), otomobilin camından sarkarak havaya kuru sıkı tabancayla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, söz konusu kişiyi gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından bin 294 lira idari para cezası uygulanan şüpheli, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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