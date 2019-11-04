Düğün konvoyunda ateşe para cezası
Antalya'nın Alanya ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobilden kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden kişi, gözaltına aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobilden kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden kişi, gözaltına aldı.
Kestel Mahallesi'nde yakınlarının düğün konvoyuna katılan A.A. (29), otomobilin camından sarkarak havaya kuru sıkı tabancayla ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, söz konusu kişiyi gözaltına aldı.
İfade işlemlerinin ardından bin 294 lira idari para cezası uygulanan şüpheli, serbest bırakıldı.