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Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada Esenyurt'ta bir grup düğün konvoyu yaparak alt geçidi trafiğe kapattı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup düğün konvoyu yaparak alt geçidi trafiğe kapattı. Lüks araçların bulunduğu konvoyda bir kişi işe drift yaparak yürekleri ağza getirdi. Meşalelerin yakıldığı konvoyda damatta havaya atıldı. Trafikteki sürücülerin tepki gösterdiği olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün 20: 00 sıralarında Esenyurt Meydan alt geçit mevkinde yaşandı. Düğün eğlencesi için yola çıkan konvoy yürekleri ağza getirdi. Meydan alt geçidi trafiğe kapatan düğün konvoyu daha sonra meşale yakarak kutlamaya başladı. İçlerinden bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak ortalığı dumana kattı. O anlar ise düğün konvoyuna katılanların cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.

Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada

Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada

Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada

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