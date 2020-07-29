Düğün konvoyuna TIR'larla katılan sürücüler, trafiği birbirine kattı
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Düğün konvoyuna TIR'larla katılan sürücüler, trafiği birbirine kattı

Düğün konvoyuna TIR'larla katılan sürücüler, trafiği birbirine kattıSAMSUN'da düğün konvoyuna katılan TIR'lar trafiği birbirine kattı.

29.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:31

Düğün konvoyuna TIR'larla katılan sürücüler, trafiği birbirine kattı

SAMSUN'da düğün konvoyuna katılan TIR'lar trafiği birbirine kattı. Polis, konvoya katılarak trafilk güvenliğini tehlikeye sokan TIR sürücülerine ceza kesti. Olay, 25 Temmuz günü akşam saatlerinde Ladik ilçesi Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Bir düğün konvoyuna katılan TIR sürücüleri korna sesleri arasında caddede ilerledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TIR sürücülerini uyardı. Uyarılara rağmen korna çalmaya devam eden ve yolu kapatan sürücülere, toplam 3 bin 980 TL para cezası verildi. TIR sürücülerinin yolu kapattığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Düğün konvoyuna TIR'larla katılan sürücüler, trafiği birbirine kattı

Kaynak: DHA

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