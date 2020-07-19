Düğün İstanbul'da balayı Bodrum'da Flash Model Ajans'ın Sahibi Cemal Dindar ile Event Tree ve Think'n Talk şirketinin sahibesi Şebnem Celepoğlu, Büyük Kulüp'te evlendiler...

Dünyaca ünlü birçok modelin bağlı olduğu Flash Model Ajans'ın Sahibi Cemal Dindar, uzun bir süredir birlikte olduğu Event Tree ve Think'n Talk şirketlerinin sahibi Şebnem Celepoğlu ile Caddebostan Büyük Kulüp'te evlenerek dünyaevine girdi. Cemal Dindar'ın nikah şahitliklerini Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Fatih Çınar yaptı. Grup Suit Up'ın sahne aldığı düğüne pandemi dolayısıyla az sayıda davetli ve çiftin akrabaları katıldı.& ;





Kaynak: Snob Magazin