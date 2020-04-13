Düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi
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Denizli, Polis

Düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi

Düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi Evde kalıp, balkon ve pencerelerden polislerin gününü kutladılar Düğün ihbarına giden polis olayı görünce şaştı kaldı Denizli'de mahalle sakinleri sokağa çıkma yasağının bitmesine saatler kala caddede düğün yapıldığı ihbarında bulundu.

13.04.2020 03:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:17
Düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi

Düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi

Evde kalıp, balkon ve pencerelerden polislerin gününü kutladılar

Düğün ihbarına giden polis olayı görünce şaştı kaldı

DENİZLİ - Denizli'de mahalle sakinleri sokağa çıkma yasağının bitmesine saatler kala caddede düğün yapıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerini alkışlarla karşılayan vatandaşlar hem kurallara uydu hem de Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağının bitmesine saatler kala Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde kalabalık bir grubun yüksek ses çıkardıklarını ve düğün yapıldığı yönünde sahte ihbarda bulundu. Apartmanların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar polis ekiplerini görünce alkış, ıslıklarla ve tezahürata başladı. Vatandaşlar gelen polis ekiplerine sürpriz yaparak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı. Vatandaşlar "Bu millet sizinle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratlarla alkışlarken polis ekipleri ise teşekkürlerini sunarak vatandaşları selamladı. Sokağa çıkmadan ve kurallara uyarak evde kalan vatandaşlar balkon ve pencerelerden polisler için kutlama yaptı.

"Emniyet müdürü sokağa çıkmayan vatandaşları tebrik etti"

Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, telsizden bölgede bulunan ekiplerine anons yaptı. Yıldız, sokağa çıkmayan vatandaşları tebrik ederek, evde kalan vatandaşların duyarlılıklarından dolayı da teşekkürlerin sunulması gerektiği belirtti.

Öte yandan, olaya müdahale için Değirmenönü Mahallesi'ne gelen polis ekipleri vatandaşlara teşekkür etti.

Düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi

Kaynak: İHA

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