Düğün için Prag'a giden İngiliz aile karantinaya takıldı
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Düğün için Prag'a giden İngiliz aile karantinaya takıldı

Yaklaşık 11 yıldır Çekya'da yaşayan Oliver adlı İngiliz vatandaşı, planladığı düğünü için ailesini İngiltere'den çağırdı.

Düğün için Prag'a giden İngiliz aile karantinaya takıldı
29.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:48

Yaklaşık 11 yıldır Çekya'da yaşayan Oliver adlı İngiliz vatandaşı, planladığı düğünü için ailesini İngiltere'den çağırdı. Ancak İngiliz hükümeti koronavirüsle mücadele kapsamında son dakika kararı alarak Çekya'yı seyahat kısıtlamaları listesine ekleyince yaklaşık 30 kişi acilen geri dönmek zorunda kaldı. 

Çekya'da yaşayan Oliver (38) adlı İngiliz vatandaşı burada 4 yıl önce tanıştığı nişanlısı Andrea (33) ile başkent Prag'da evlenme kararı aldı. Oliver, İngiltere'de yaşayan ailesini düğün için çağırdı. İngiliz hükümeti dün aldığı kararla Çekya'ya seyahat kısıtlamaları getirdi. Çekya'dan dönecek olan kişilerin 14 gün karantinada kalması gerektiğini duyurdu. Oliver'ın ailesinden yaklaşık 30 kişi, işlerine gitme zorunlulukları dolayısıyla acilen İngiltere'ye geri dönmek zorunda kaldı. Oliver ise İngiliz hükümetine ani karar aldıkları ve salgın sürecini yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

"AİLEMİZE YAŞLI GÖZLERLE VEDA ETMEK ZORUNDA KALDIK"

İngiliz medyasına konuşan Oliver, "Son günlerde düğün nedeniyle uyuyamadık ve duygusal olarak da çökmüş durumdayız. Bugün düğünün hemen öncesinde ayrılmak zorunda kalan ailemize yaşlı gözlerle veda etmek zorunda kaldık. Bu durum İngiliz hükümetinin yetersizliği konusunda beni öncesinden daha çok sinirlendiriyor. Böyle bir karar almalarındaki gerekçe nedir? Bu keyfi ve rastgele karar, hayatlarının en iyi günü olması gereken günden önce burada bir çift ve bir aileyi gözyaşları içinde bıraktı" dedi.


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Kaynak: DHA

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