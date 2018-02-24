Hindistan'da Düğün Hediyesi Olarak Gönderilen Paket Patladı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Hindistan'ın Odisha eyaletinde bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, gelin ağır yaralandı.
Hindistan'ın Odisha eyaletinde bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
DAMADIN BÜYÜK ANNESİ ÖLDÜ, GELİN AĞIR YARALANDI
Hindistan'ın Odisha eyalentinde 18 Şubat'ta evlenen Soumya Sekhar ve Reema Sahu çifitine korkunç saldırı düzenlendi. Düğünden birkaç hafta sonra çifte gönderilen hediye paketinin patlaması sonucu damat Reema Sahu ve 85 yaşındaki büyükannesi Jemamani Sahu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, gelin Soumya Sekhar ise ağır yaralandı.
PAKETİ GÖNDEREN ADRES BULUNAMADI
Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada hediye paketinin gönderen adresinin bulunmadığını belirterek, saldırının bölgedeki birisi tarafından gerçekleştirilme olasılığının üzerinde durulduğunu bildirdi.
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dayı chpyle bunun ne alakası varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Haberi iyi okumuşsun : ) olay hindistanda. Yani illaki haberi çekip siyasi bir söyleme getirmeyi düşündüysen, okuyucular siyasi tarafların kalitesini iyi anlamışlardır umuyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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iyi nükler bomba yollamışlarCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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bu chp muhalefet oldugu surece basiniza her sey gekirCevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır