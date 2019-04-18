Düğün Hazırlıkları İçin Toplandıkları Evde Gazdan Zehirlendiler

Sivas'ta hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan düğün öncesi hazırlıkları için apartman dairesinde toplanan akrabalar sızan gazdan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğle saatlerinde Örtülüpınar Mahallesinde İhramcızade mahallesinde bir apartmanın 3. Katında meydana geldi. Düğün hazırlığı yapılan evde sızan doğal gazdan etkilenen A.E., İ.E.E., H.E., Z.N.A., N.T., ve Y.E.T ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde müdahale edilen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA