Düğün hazırlıkları başladı, saatçilerin yüzü güldü
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Düğün hazırlıkları başladı, saatçilerin yüzü güldü

Düğün hazırlıkları başladı, saatçilerin yüzü güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenlerine, belirlenen şartlara uygun şekilde izin verilmesi saatçilerin de işlerini yoğunlaştırdı.

Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenlerine, belirlenen şartlara uygun şekilde izin verilmesi saatçilerin de işlerini yoğunlaştırdı.

Uzun zamandır düğünlerin ve nikahların yasak olmasından dolayı birçok esnafın işlerinde durgunluk vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte nikah ve düğün törenleri tekrar başladı. Açılan düğün sezonu birçok sektörde hareketliliğe sebep oldu. Eskişehir'de uzun yıllardır saatçilik yapan ve son günlerde işlerinin yoğunlaştığını belirten Emre Yaş "İnsanlar geçen seneden beri düğünlerin açılmasını bekliyor. Nikahların açılma kararından sonra gelin ve damat saatleri için talepler çoğaldı. Esnaf olarak bu durumdan memnunuz. Uzun zamandır işlerimiz çok durgundu, fakat şuanda düğün hazırlığı için yoğunluk var. Ailelerin bütçelerine göre ürünler var. Herkes bütçesine göre hareket ediyor. Damat saatleri 300 ile 5 bin lira arasında değişiyor. Gelin saatlerinde taşlı modeller tercih edilirken, fiyatları 300 ile bin 500 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Düğün hazırlıkları başladı, saatçilerin yüzü güldü
Düğün hazırlıkları başladı, saatçilerin yüzü güldü
Düğün hazırlıkları başladı, saatçilerin yüzü güldü
Düğün hazırlıkları başladı, saatçilerin yüzü güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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