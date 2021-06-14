Düğün hazırlığındaki Ergin, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğün hazırlığındaki Ergin, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

Düğün hazırlığındaki Ergin, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir gündür haber alınamayan Ergin Öztürk (35), terk edilmiş bir evin bahçesinde ense ve şakağından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir gündür haber alınamayan Ergin Öztürk (35), terk edilmiş bir evin bahçesinde ense ve şakağından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.  Ergin Öztürk'ün nisan ayında nikah kıydığı Ebru Engin ile 24 Haziran'daki düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi. 

İlçede yaşayan Ergin Öztürk'ten dünden beri haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu, bölgede arama çalışması başladı. Aile fertlerinin aramalarında Öztürk, bugün sabah satlerinde, hareketsiz halde, yerde terk edilmiş evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, vücudunda ateşli silah yarası olan Ergin Öztürk'ün öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde Öztürk'ün ense ve şakağında mermi girişi tespit edildi. Öztürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıp, iz takip köpekleri eşliğinde delil arayan ekipler, Öztürk'ün ölümüyle ilgili şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Düğün hazırlığındaki Ergin, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
Düğün hazırlığındaki Ergin, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
Düğün hazırlığındaki Ergin, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
Düğün hazırlığındaki Ergin, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
Düğün hazırlığındaki Ergin, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğün hazırlığındaki Ergin, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:32:11. #1.16#

title