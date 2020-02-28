: Düğün hazırlığı yapıyordu, şehadet haberi yasa boğdu

28.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:01

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin nişanlı olduğu ve 50 gün sonra düğünü olacağı öğrenildi. Şehidin acılı dayısı Umut Baysal, "Allah'ım bayrağımızı indirmesin: Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin" dedi.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş da şehit ailesine taziye için eve geldi. Sancaktepe Belediyesi tarafından evin bulunduğu sokakta taziye çadırı kuruldu.

Şehit Uzman Onbaşı Baysal'ın nişanlı olduğu ve 50 gün sonra düğünü olacağı, aynı zamanda kardeşinin de Konya'da vatani görevini yerine getirdiği öğrenildi.

Şehidin acılı dayısı Umut Başal, "Allah'ım bayrağımızı indirmesin. Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin. Kendisi nişanlı. Nisanın 20'sinde düğün olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Ne diyeyim konuşması çok zor" dedi.

Kaynak: İHA

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