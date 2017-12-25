Düğün Hazırlığı Yapan Kızın Kaçırılma Davası

Çorum'da düğün hazırlığı yapan genç kızın kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 5 sanık, 15 ile 47 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesinde görülen davaya tutuklu sanık Mesut Yılmaz, Kırıkkale'deki cezaevinden, tutuksuz sanıklar Fatih ve Mustafa Yılmaz ve ile Adem Sakarya ise Çorum Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanık Battal Yılmaz ise mahkeme salonunda hazır bulundu.



Duruşmada sanık ve avukatlarının savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma, yaralama, eziyet etme ve birden fazla kişi ile tehdit" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıklardan Mesut ve Fatih Yılmaz'ın 47 yıl, Mustafa Yılmaz ve Adem Sakarya'nın 24 yıl, Battal Yılmaz'ın da 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Tutuksuz yargılanan 4 sanığın, "sabit suç delillleri ve kaçma şüphesi bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanmalarına hükmedildi.



Olay



Çorum merkeze bağlı İnalözü köyünde yaşayan ve düğün hazırlığı yapan Leyla B'yi (20) 2015'te kaçırdıkları, annesi Nimet B. ile babası Kamil B'yi de darbettikleri öne sürülen Mesut Yılmaz ile kendisine yardımcı olan Mustafa, Fatih ve Battal Yılmaz ile Adem Sakarya, Kırıkkale'de jandarma ve polis ekiplerince yakalanmış, genç kız ailesine teslim edilmişti.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Mesut Y. 17 yıl, diğer 4 sanık ise 5 ile 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, mağdur Leyla B'nin avukatı, "fikir ve eylem birliği içerisinde beraber suç işledikleri için tüm sanıkların asli fail olarak cezalandırılması" gerektiği kanaatiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine itiraz etmişti.



İtirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.