Düğün Gününe hazır olun!

16.10.2019 08:55

MEKAN VE TARİH SEÇİMİ

Herkese uygun bir tarih seçmek oldukça zor olduğunu biliyoruz. Ne tarz bir düğün olacağına karar vermeden önce tarih seçimi yapmak sizi biraz daha rahatlatacaktır. Yaz düğünü mü? Bahar düğünü mü? Kış mı, Sonbahar mı? Düğün tarzına karar verdikten sonra uygun bir tarih yakalayamamak sizi strese sokmasın.

Tarihe karar verildikten sonra mekan seçimi ile ilerlememiz gerekmektedir. Evlilik hazırlığı yapan her adayın kafasında belirlediği bir gelinlik modeli mevcuttur. Bu özel günde giymek istediğiniz gelinlik tarzına göre mekan tercih etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

Mekan seçmeden önce mekanda gerçekleştirilen düğünler ile ilgili bilgi toplayabilirsiniz. Bu konuda sosyal medya mecralarında yer bildirimlerinden faydalanabilirsiniz.

GELİNLİK SEÇİMİ

Tarih ve mekan tercihi yapıldıktan sonra gelinlik seçimiyle yola koyulabilirsiniz. Öncelikle tercihlerinize yakın satış yapan gelinlik mağazasından randevu alınız. Kafanızda 3 modelden fazla alternatif yaratmayın. Ne kadar çok model o kadar çok kafa karışıklığı olduğunu unutmayın. Tecrübeli bir satış danışmanı size vücut tipinize ve tarzınıza en uygun gelinliği bulmak için yönlendirecektir.

DAVETLİ LİSTESİ VE DAVETİYE SEÇİMİ

Mekan ve düğün tarzınıza uygun olarak kişi sayınızı ortalama olarak belirleyin. Davetli listesini oluştururken gruplara ayırmanız size kolaylık sağlayacaktır. Aile, iş, yakın arkadaş vb. gruplamalar ile olası unutmalara önlem alabilirsiniz.

Davetiye seçimi konusunda sosyal medyadan yararlanabilirsiniz. Oldukça fazla örnekler arasından size uygun olanı tercih edebilirsiniz. Baskı ve tasarım konusunda olası aksiliklerle karşılaşmamak adına düğünden en az 3 ay önce elinizde olacak şekilde ayarlama yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

FOTOĞRAF VE VİDEO

En özel gününüzü ölümsüzleştirmeniz için fotoğraf ve video çekimizin kaliteli olması çok önemli.Her düğün fotoğrafçısının kendine özgü bir tarzı var. Sizin hikayenizi yansıtacak fotoğraf sanatçısını seçerken bu detaylara dikkat etmeniz gerekmekte.Hayatınızın en önemli günlerinden biri olacak olan bu anı ölümsüzleştirecek firmanın kullandığı cihazların mekana uygunluğu konusunda da araştırma yapmanız olası sıkıntıları ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

DÜĞÜNE SON GÜNLER!

Muhteşem ana son günler kaldı. Son olarak tüm detayların üstünden tekrar geçmenin vakti geldi. Mekan, davetli listesi, fotoğrafçı ve en önemlisi göz kamaştıracağınız gelinliğiniz. Gelinliğinize uygun aksesuar seçimiz, makyaj ve saç işte her şey hazır! Şimdi derin bir nefes alıp anın tadını çıkartma zamanı. "Nova Sposa Gelinleri" hayallerindeki en mutlu günü yaşadı, şimdi sıra sizde!

Kaynak: Bültenler