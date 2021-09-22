Düğün fotoğrafı çekerken Tazı Kanyonu'ndan düşüp yaralandı - Haberler
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Düğün fotoğrafı çekerken Tazı Kanyonu'ndan düşüp yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Düğün fotoğrafı çekerken Tazı Kanyonu'ndan düşüp yaralandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonu'na, gelin ve damadın düğün fotoğrafını çekmeye giden E.İ.A. (23), dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan düştü.

MANAVGAT (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonu'na, gelin ve damadın düğün fotoğrafını çekmeye giden E.İ.A. (23), dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan düştü. Yaralanan E.İ.A., ambulans helikopterle alınarak, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Tazı Kanyonu, son dönemde çiftlerin de düğün fotoğrafı çektirmek için uğrak yeri haline geldi. Gelin ev damadın düğün fotoğrafını çekmek için Tazı Kanyonu'na gelen E.İ.A., anlık dikkatsizlikle 30 metrelik yükseklikten uçuruma düştü. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. E.İ.A., çevredekiler ile jandarma ve itfaiye görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan E.İ.A., ambulans helikopterle alınıp, AÜ Hastanesi'ne götürüldü. E.İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Düğün fotoğrafı çekerken Tazı Kanyonu'ndan düşüp yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
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