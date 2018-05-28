Düğün Forumu İçin 60 Ülkeden Organizatörler Antalya'da Toplandı

Forum ortağı bir turizm şirketinin yöneticisi Bünyat Özpak, "Dünyaya baktığımız zaman toplantı, teşvik gezisi, kongre, konferans ve etkinlik yani MICE turizminin yıllık cirosu yaklaşık olarak 700 milyar dolarlık bir volüm oluşturuyor." dedi.