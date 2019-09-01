Düğün dönüşü trafik kazası
Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Bir yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu yolcu minibüsü, Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kamyonet ise yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada 1 kişi olay yerinde kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.