Düğün dönüşü otomobil takla attı: 2 yaralı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünden dönen bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak ağaca çarptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünden dönen bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba düğününden dönen B.Ç. (31) ve A.A.'nın (21) bulunduğu 44 LP 267 plakalı Renault marka otomobil, Fevziçakmak Mahallesi Hatay Bulvarı'nda bir anda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak bir ağaca çarpıp durabildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA