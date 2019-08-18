Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

18.08.2019 23:18
Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. (30) yönetimindeki 35 EY 417 plakalı otomobille akraba düğünü sonrası dönüş yolunda H.C. (30) idaresindeki 46 AP 250 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte yanlarında bulunan E.Ç (25), A.Y (54), A.Y (33), H.Ç (6 aylık), H.C (56), N.C (52) ve H.C (25) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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