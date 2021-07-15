DÜĞÜN DÖNÜŞÜ GELİN DAMADIN BULUNDUĞU OTOMOBİL KAZA YAPTI, 4 YARALI
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DÜĞÜN DÖNÜŞÜ GELİN DAMADIN BULUNDUĞU OTOMOBİL KAZA YAPTI, 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da düğün dönüşü gelin ve damatı taşıyan otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

SAMSUN'da düğün dönüşü gelin ve damatı taşıyan otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Salıpazarı ilçesinde bir evin bahçesinde düğün organizasyonu gerçekleştirilen Alketa ve Hakan Aygün isimli genç çift, F. A. idaresindeki otomobille eve döndüğü sırada sanayi sitesi kavşağında, Ordu istikametine devam etmekte olan F.Ç. kontrolündeki eşya yüklü 52 ACC 214 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü F.Ç., otomobilde bulunan Alketa ve Hakan çifti ile ağabey F.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası otomobilin yolcu mahallinde bulunan gelin çiçeği ise dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ GELİN DAMADIN BULUNDUĞU OTOMOBİL KAZA YAPTI, 4 YARALI
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ GELİN DAMADIN BULUNDUĞU OTOMOBİL KAZA YAPTI, 4 YARALI
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ GELİN DAMADIN BULUNDUĞU OTOMOBİL KAZA YAPTI, 4 YARALI
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ GELİN DAMADIN BULUNDUĞU OTOMOBİL KAZA YAPTI, 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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