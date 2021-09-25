Düğün Dernek 2: Sünnet filmi oyuncuları kim? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek 2: Sünnet özeti!

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DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever.

Türü: Komedi Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.

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