Düğün Davetiyesini Kitap Şeklinde Tasarladı

Samsun'un Bafra ilçesinde kitabevi sahibi İrfan Şen, düğün davetiyesini kitap şeklinde hazırladı.

Çocuk yaşlarda okuduğu "Armağan" isimli hikaye kitabından etkilenen Şen, ileride evlendiğinde düğün davetiyesini kitap şeklinde tasarlamaya karar verdi.

Hayatını Ayfer Kandemir ile birleştirmeye karar veren Şen, düğün davetiyesini kendisi hazırladı.

Davetiyenin ön yüzünde Şen ile Kandemir'in fotoğrafı, içinde de tanışmaları ve evliliğe giden süreci anlatan kısa bir hikaye bulunuyor.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükken okuduğu "Armağan" isimli kitabı okuduktan sonra evlendiğinde düğün davetiyesini kitap olarak yapmaya karar verdiğini söyledi.

Düşüncesini hayata geçirmenin nasip olduğunu aktaran Şen, "Davetiyenin içinde ilişkimizin öyküsü var. Farklı bir tarzda davetiye olmasını istedik. Davetiyeler atılmasın, kütüphanede kalsın diye bu farklılığı barındıracak bir formata getirdik. Kitabın içinde boş sayfalar da bıraktım. Bizim öykümüz olduğu gibi herkesin öyküsü var. Herkes bunu kaleme alsın, kendisinden bilgiler yazsın diye." ifadelerini kullandı.

Kandemir de nişanlısının davetiyelerini kendisinin hazırlayacağını söylediğinde bu kadar güzel olacağını düşünmediğini dile getirerek, "Okuduğumda çok duygulandım. Hayatımda aldığım en güzel armağan oldu." dedi.