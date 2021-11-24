Düğün çorbası tarifi nasıl yapılır? Masterchef Hababam sınıfı yemekleri! Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası malzemeleri nedir?

Düğün çorbası tarifi nasıl yapılır? Düğün çorbası nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Düğün çorbası malzemeleri nedir? Peki, düğün çorbası malzemeleri nedir? İşte, Masterchef Hababam sınıfı yemekleri!

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gr kuzu gerdan (kemikli)

Kemiksiz kuzu but

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 litre et suyu

500 ml su

Tuz

Karabiber

Terbiyesi için:

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı un

Yumurta sarısı

Limon

Sosu için:

Tereyağı

Sıvıyağ

Kırmızı Pul Biber

Kuru Nane

DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Etleri yıkayın ve tencereye koyun, üzeri 4 parmak aşacak şekilde soğuk su ilave edin.

Soyduğunuz soğanla, patatesi, havucu ve karabiberi ilave edip, et iyice yumuşayana kadar pişirin (Düdüklü daha kolay olacaktır).

Pişen eti kemiklerinden ayırıp küp küp kesin.

Et suyunu süzdükten sonra kenara ayırın.

Terbiyesi için un ve yoğurdu bir kap içinde çırparak karıştırın. Bir miktar et suyu ekleyerek seyretin.

Doğradığınız etleri tencereye alın üstüne tereyağı ve sarımsakları ilave ederek 1-2 dakika kadar kavurun. Et suyunu ekleyerek orta ateşte kaynatın.

Kaynayan et suyundan 2-3 kepçe alıp terbiyeye ekleyin ve karıştırın.

Ilınan terbiyeyi tencereye ilave edin, tuzunu da ekleyerek 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Küçük bir tavaya tereyağını, sıvı yağı, kırmızıbiber ve naneyi alıp kızıdırın. Sıcak çorbaya kızgın yağı ilave edin ve servis yapın.

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İsteğe göre kemikli dana eti de kullanabilirsiniz.

Terbiye karışımını sıcak et suyuna azar azar ekleyerek hızlıca karıştırın. Böylece kesilmesini önleyebilirsiniz.

Çorba kıvam almaya başladığında sık sık karıştırın. Aksi takdirde dibi tutacaktır.

İsteğe göre haşlanmış nohut da ekleyebilirsiniz.

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