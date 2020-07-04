Düğün çekimine giden damat kazada yaralandı Bursa'da düğün konvoyu kaza yaptı, yaralanan damat tedavi edilirken gelin böyle izledi.

Bursa'da düğün konvoyu kaza yaptı, yaralanan damat tedavi edilirken gelin böyle izledi.

Kaza, Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gül Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün fotoğrafı çekimine giden konvoyda kaza meydana geldi. Manastır Gül Caddesinde seyir halinde olan Müslüm Erdoğan kontrolündeki 44 NY 010 plakalı otomobil, 16 NJU 77 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, akşam düğünleri olan ve dış çekime giden damat Mehmet Özkınacı ve arkadaşı Mehmet Kılıç ile diğer araçta bulunan Onur Turan ve Erkan Hacıoğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken yaşadıkları karşısında şaşkınlık geçiren gelin olanları hayretler içerisinde izledi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Kaza sonrasında Gemlik Armutlu yolunda trafik kontrollü olarak verilirken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA