Düğün Çekiminde Kullanılan Drone, Trafik Kazasını Saniye Saniye Kaydetti
Kırgızistan'da düğün çekimleri için kullanılan drone, çekimlerin yapıldığı alanda yaşanan trafik kazasını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, trafikte hızla giden kırmızı bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki kemere çarptığı görülüyor.
Kırgızistan'da düğün çekimi sırasında kayıtta olan bir drone, yaşanan bir kazayı da görüntüledi. Görüntülerde, trafikte ilerlemekte olan kırmızı bir otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybettiği ve şehir girişindeki kemere çarptığı görülüyor.
KAZAYI GÖREN DAVETLİLER YARDIMA KOŞTU
Kazayı gören düğün davetlileri yardım etmek için hemen kazazedelerin yanına gidiyor ve ambulans gelene kadar kazazedelere ilk yardımda bulunuyor. Ambulansın olay yerine gelmesiyle otomobil sürücüsü ve bir yolcusu hastaneye kaldırıldığını bildiren yetkililer, kaza hakkında bir araştırma başlatıldığını da duyurdu.