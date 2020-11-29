Düğün aracına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdıran damat: Kurallara lütfen uyalım
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Düğün aracına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdıran damat: Kurallara lütfen uyalım

29.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:57
Düğün aracına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdıran damat: Kurallara lütfen uyalım

ÇORUM'da, hayatını birleştirdiği Gamze Şen (22) için süslediği gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, yasaklar gelmeden gidelim Çorum'a' yazdıran damat Yunus Emre Şimşek (26) "Her zaman kurallara lütfen uyalım"dedi.

ÇORUM'da, hayatını birleştirdiği Gamze Şen (22) için süslediği gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, yasaklar gelmeden gidelim Çorum'a' yazdıran damat Yunus Emre Şimşek (26) "Her zaman kurallara lütfen uyalım"dedi. Gamze Şen ise "Evleniyoruz, mutluyuz yazısını böylece rafa kaldırdık" diye konuştu.

Bursa'da yaşayan Gamze Şen ile Çorumlu Yunus Emre Şimşek evlenmeye karar verdi. Bursa'ya gelini almaya giden damat, gelin arabasının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına yasaklar gelmeden gidelim Çorum'a' yazdırdı. Genç çift, Bursa'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin gelin arabasına yazdığı gülümseten yazı ise görenlerin ilgi odağı oldu.

'LÜTFEN KURALLARA UYALIM'Çift, Bursa'daki nikah merasiminin ardından geldiği Çorum'da da aile arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında davetlilerin sınırlı sayıda tutulduğu sade bir düğün gerçekleştirdi. Amacının pandemi tetbirlerine herkesin uymasına dikkat çekmek olduğunu söyleyen damat Yunus Emre Şimşek, "Bugün düğümüzün son günü, gelin arabasındaki yazıyla salgına dikkat çekmiş olduk. Düğünümüze katılan tüm davetlilere teşekkür ediyorum. Her zaman kurallara lütfen uyalım ve hiçbir yerde temas etmeyelim. Temennimiz koronavirüsün bir an önce ülkemizden gitmesidir" dedi.'EVLENİYORUZ, MUTLUYUZ YAZISI RAFA KALKTI'

Gelin Gamze Şimşek ise "Yazımız çok yoğun ilgi gördü. Bana da sürpriz oldu. Koronavirüse dikkat çekmiş olduk.  Evleniyoruz, mutluyuz yazısını böylece rafa kaldırdık.  Çok mutluyuz, herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Düğün aracına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdıran damat: Kurallara lütfen uyalım
Düğün aracına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdıran damat: Kurallara lütfen uyalım
Düğün aracına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdıran damat: Kurallara lütfen uyalım
Düğün aracına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdıran damat: Kurallara lütfen uyalım
Düğün aracına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdıran damat: Kurallara lütfen uyalım
Düğün aracına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdıran damat: Kurallara lütfen uyalım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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