Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim? Düğüm Salonu filmi konusu, oyuncuları ve Düğüm Salonu özeti!
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Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim? Düğüm Salonu filmi konusu, oyuncuları ve Düğüm Salonu özeti!

Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim? Düğüm Salonu filmi konusu, oyuncuları ve Düğüm Salonu özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düğüm Salonu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düğüm Salonu konusu, özeti ve Düğüm Salonu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düğüm Salonu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğüm Salonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğüm Salonu filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğüm Salonu konusu nedir, Düğüm Salonu oyuncuları kimler ve Düğüm Salonu özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!...

Senaristliğini Şahin Irmak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül'ün oturduğu filmin başrollerinde Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Gonca Vuslateri, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Beyti Engin, Ayşenil Şamlıoğlu ve Salih Kalyon yer alıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Not: Filmin ilk vizyon tarihi 16 Mart 2018'dir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Onur Buldu, Gonca Vuslateri

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (100 dk)

Vizyon Tarihi : 22 Haziran 2018 Cuma

Senaryo: Şahin Irmak

Haber Yorumları
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Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim? Düğüm Salonu filmi konusu, oyuncuları ve Düğüm Salonu özeti! - Haberler
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