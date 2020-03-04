Dugout’a Hoşgeldin Flamengo!
Brezilya’nın en köklü kulüplerinden Flamengo, Dugout’a katıldı! Tarihinde yedi Brezilya Serie A şampiyonluğu, 3 Brezilya Kupası, 2 Copa Libertadores, bir Kıtalararası Şampiyona ve Recopa Sudamericana kazanan Flamengo’nun geçmiş ve güncel yıldızlarının en özel görüntüleri bundan sonra Dugout farkıyla sizlerle olacak.
Brezilya'nın en köklü kulüplerinden Flamengo, Dugout'a katıldı! Tarihinde yedi Brezilya Serie A şampiyonluğu, 3 Brezilya Kupası, 2 Copa Libertadores, bir Kıtalararası Şampiyona ve Recopa Sudamericana kazanan Flamengo'nun geçmiş ve güncel yıldızlarının en özel görüntüleri bundan sonra Dugout farkıyla sizlerle olacak.