Dugout’a Hoşgeldin Flamengo!

04.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:21

Brezilya'nın en köklü kulüplerinden Flamengo, Dugout'a katıldı! Tarihinde yedi Brezilya Serie A şampiyonluğu, 3 Brezilya Kupası, 2 Copa Libertadores, bir Kıtalararası Şampiyona ve Recopa Sudamericana kazanan Flamengo'nun geçmiş ve güncel yıldızlarının en özel görüntüleri bundan sonra Dugout farkıyla sizlerle olacak.