Dugout’a Hoşgeldin Celtic!
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Dugout’a Hoşgeldin Celtic!

05.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:18

İskoçya futbolunun en büyük kulüplerinden Celtic, Dugout’a katıldı! Yeşil-Beyazlı ekip, dünya üzerinde en çok kupa kazanmış kulüpler arasında bulunuyor. 51 lig şampiyonluğu, 40 İskoçya Kupası, 19 Lig Kupası’nı kazanan Celtic, bunu yanı sıra 1967’de kazandığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile tarihte Avrupa kupası kazanan ilk Britanya ekibi oldu.

İskoçya futbolunun en büyük kulüplerinden Celtic, Dugout'a katıldı! Yeşil-Beyazlı ekip, dünya üzerinde en çok kupa kazanmış kulüpler arasında bulunuyor. 51 lig şampiyonluğu, 40 İskoçya Kupası, 19 Lig Kupası'nı kazanan Celtic, bunu yanı sıra 1967'de kazandığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile tarihte Avrupa kupası kazanan ilk Britanya ekibi oldu.

Dugout’a Hoşgeldin Celtic!

Kaynak: Dugout

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