Dugout'a Hoşgeldin Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion artık Dugout'ta! Bundan böyle Brighton'ın geçmiş maç özetleri, perde arkası görüntüleri ve özel röportajları Dugout farkıyla sizlerle olacak!...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion artık Dugout'ta! Bundan böyle Brighton'ın geçmiş maç özetleri, perde arkası görüntüleri ve özel röportajları Dugout farkıyla sizlerle olacak!... Kaynak: Dugout