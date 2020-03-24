Dugout'a Hoşgeldin América de Cali Kolombiya futbolunun ekol kulüplerinden América de Cali de artık Dugout'ta! Kolombiya Ligi'ni 14 defa şampiyon olarak tamamlayan América de Cali'nin özel içeriklerini, maç görüntülerini ve perde arkası sahnelerini bundan sonra Dugout kalitesiyle sizlere ulaştıracağız.

Kolombiya futbolunun ekol kulüplerinden América de Cali de artık Dugout'ta! Kolombiya Ligi'ni 14 defa şampiyon olarak tamamlayan América de Cali'nin özel içeriklerini, maç görüntülerini ve perde arkası sahnelerini bundan sonra Dugout kalitesiyle sizlere ulaştıracağız. Kaynak: Dugout