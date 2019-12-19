Dugout'a Hoşgeldin Ajax!

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

Hollanda futbolunun en büyük ekolü Ajax, artık Dugout bünyesinde! Dünya standartlarında altyapısı ve gelişmiş oyuncu arama teknikleriyle dünya futbolunda bir örnek olan, ve yıllar boyunca Avrupa futboluna damga vurmuş birçok futbolcunun formasını giydiği Ajax'ın tüm içerikleri Dugout kalitesiyle sizlerle!