Brezilyalı Uyuşturucu Kuryesi, Binlerce Düğmenin İçine Yerleştirdiği Kokainle Yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda valizinden binlerce düğme çıkan yolcuyu dedektör köpekle arayan polis, düğmelerin içine tek tek yereştirilmiş uyuşturucuları fark etti. Gözaltına alınan Brezilyalı uyuşturucu kuryesi tutuklandı.
Atatürk Havalimanı'nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramalarda, binlerce düğme içine tek tek zulalanmış 4 kilo 116 gram uyuşturucu madde çıktı. Yabancı uyuşturucu kuryesinin havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
ŞÜPHELİ YOLCUNUN VALİZİNDEN BİNLERCE DÜĞME ÇIKTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden İstanbul'a gelen R.O.O. (47) isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurdu. Şahsın valizinde yapılan aramada poşetler içinde binlerce düğme tespit edildi.
DÜĞMELERİN İÇİNE TEK TEK UYUŞTURUCU YERLEŞTİRMİŞ
Düğmelerden şüphelenen polis, dedektör köpekle yapılan çalışmalarda, her birinin içine tek tek zulalanmış daralı ağırlığı 4 kilo 116 gram kokaini ortaya çıkardı. Uyuşturucuya el koyan emniyet güçleri, R.O.O.'yu gözaltına aldı.
BREZİLYALI UYUŞTURUCU KURYESİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Brezilyalı uyuşturucu kuryesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. R.O.O. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ilginç profesyonelce bir iş.Cevap Yaz Yayından Kaldır