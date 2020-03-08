Düğerek'te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Düğerek'te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği - Haberler
Dünya Kadınlar Günü, Menteşe, Muğla, Yaşam

Düğerek'te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde ilk defa mahallenin tüm yaşlı kadınları muhtar tarafından bir araya getirilerek hem günleri kutlandı, hem de yemek verildi.

08.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:46
Düğerek'te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde ilk defa mahallenin tüm yaşlı kadınları muhtar tarafından bir araya getirilerek hem günleri kutlandı, hem de yemek verildi.


Düğerek mahallesinde bir restaurantta bir araya gelen mahallenin tüm yaşlı kadınlarının günlerinin kutlanması programına Milletvekili Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de katıldı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü farklı bir kutlama ile yapmak istediklerini belirten Düğerek Mahalle Muhtarı Mehmet Ortayol, "Toplumumuzun temel direği kadınlarımız fedekarlıkları, emekleri geleceğimizi şekillendiriyor. Günümüzde eğitimden iş hayatına toplumun her alanında kendini gösteren kadınlarımız bu ülkenin her alanında söz sahibi olması en büyük temennimizdir. Bugün Dünya Kadınlar Günü kapsamında sembolik olarak mahallemizde yaşamlarını sürdüren yaşlı kadınlarımız için hem bir araya gelmeleri, hem de onların günlerini kutlamak için etkinlik düzenledik. Amacımız kadınlarımızı ve özellikle yaşlı kadınlarımızı bir araya getirmekti. Bu vesile ile etkinliğimize katılan Belediye Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haberler
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haberler
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Emine Bulut Dilek Yaman Muhterem Nur Serenay Sarıkaya
Spor İrfan Can Ersun Yanal Berkay Şahin Emre Belözoğlu Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Düğerek'te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:18:35. #1.15#