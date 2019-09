Dufy Trikolar Renk ve Desen Seçenekleri

12.09.2019 16:13

İLANDIR

Her yaş gurubundan erkeğin tercih ettiği erkek triko modelleri farklı giyim tarzları ile rahatlıkla kullanılabilir. İster klasik olsun ister spor giyim olsun her tarza uygun erkek trikosu bulmak mümkündür. Genç ya da yaşlı fark etmeden kış aylarının vazgeçilmez erkek giyimleri arasında yer alan trikolar aynı zaman da sıcak bir kış geçirmeyi sevenler için de caziptir. Şıklığın ve zarafetin simgesi olan erkek triko modelleri ister gömlek üzerine olsun ister sade her şekilde kullanılabilir.

Pamuksu Dokuma

Trikonun kalitesi gösteren en önemli durum dokumasıdır. Dufy firması tarafından birinci kalite dokuma kullanılmaktadır ve bu da trikonun şıklığına şıklık katmaktadır. Müşterilerinin sağlığını her zaman düşünen firma kaliteli dokuması sayesinde müşterilerinin yüzünü güldürmektedir. Kış aylarında kalın kazak giymeyi sevmediği için trikoyu tercih eden erkekler Dufy kaliteli dokuma ürünleri sayesinde terleme ya da sıcaktan bunalma gibi durumlar yaşamazlar. Ürünlerin dokuması her zaman hava aldırmaya yönelik olarak üretilmektedir.

Geniş Renk ve Desen Seçeneği

Dufy tarafından üretilen erkek triko modelleri farklı renk ve desenlerde üretilmektedir. Firma trikoyu tercih eden müşteri yaş gurubunun geniş olmasından dolayı renk ve desen seçeneğini de geniş tutmuştur. Müşterilerinin zevkine önem veren firma ürettiği triko modelleri ile de erkek modasına yön vermektedir. Kurulduğu günden bu tarafa geniş ürün çeşitliliğine önem veren firma sektördeki lider firmalar arasında yer almaktadır. Her zaman en kalitelisini üreten firmanın müşteri profili de her zaman en kalitesini aramaktadır.

Uygun Fiyat Politikası

Günümüz şartlarında bir ürünü uygun fiyata satın almak o ürüne sahip olmaktan daha önemlidir. Müşterilerinin hem kaliteli ürünü hem de uygun fiyatı aradığını bilen firma uygun fiyat politikası ile de müşterilerinin yüzünü güldürmektedir. Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan firma kaliteden ödün vermeden uyguladığı uygun fiyat politikası ile her kesime hitap etmektedir. Firmanın ürünlerin ulaşılabilirlik yüksektir. Oldukça geniş bir müşteri gurubuna sahiptir.

Yeni sezon sonbahar-kış sezonu için https://www.dufy.com.tr