Dudullu OSB'de kazan patladı: 1 ölü 3 yaralı
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Dudullu OSB'de kazan patladı: 1 ölü 3 yaralı

Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde kazanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

30.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:08
Dudullu OSB'de kazan patladı: 1 ölü 3 yaralı

Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde kazanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dudullu Oranize Sanayi Bölgesi'ndeki Yıldız Cam Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patladı.

Patlamanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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