Dudullu OSB'de kazan patladı: 1 ölü 3 yaralı
Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde kazanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde kazanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dudullu Oranize Sanayi Bölgesi'ndeki Yıldız Cam Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patladı.
Patlamanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.