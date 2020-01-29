Düdüklü tencereyle arkadaşını yaralayan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

29.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:02

Adana'da, kavga ettiği arkadaşının kafasına düdüklü tencereyle vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmed Muhlif, müşteki Adil El Dendah ile sanığın avukatı katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan Muhlif, iş arkadaşı Dendah ile aralarında "sen çok çalışıyorsun, ben çok çalışıyorum" meselesinden tartışma çıktığını anlattı.

Tartışmayı iş yerindeki diğer kişilerin yatıştırdığını iddia eden Muhlif, "Bu sırada Adil elinde bir sopayla benim üzerime geldi. Ben de tencereyi ona doğru fırlattım. Tencere de onun başına isabet etti. Olay bu şekilde meydana geldi. Kafasına tencere attığımı kabul ediyorum, ama öldürmeye teşebbüs amaçlı atmadım." şeklinde savunma yaptı.

Suriyeli Adil El Dendah ise şikayetinden vazgeçti.

Olay öncesinde sanığı tanımadığını savunan Dendah, "Tartışırken sanık başıma tencere ile vurdu. Kaç defa vurduğunu hatırlamıyorum. Sanığın üzerine sopa veya boruyla da saldırmadım." ifadesini kullandı.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, iş yerinde işçi olarak çalışan sanık ile müşteki arasında çıkan tartışma sırasında, sanığın 3 kilogram ağırlığındaki hurda halindeki düdüklü tencereyle müştekinin başına vurduğunu belirtti.

Vurma sonucunda müştekinin hayati tehlike geçirecek, basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve vücuttaki kafatası çökme kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralandığına dikkat çeken savcı, yaralanmanın mahiyeti, hedef alınan vücut bölgesi, darbenin şiddeti nazara alındığında sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği ve eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılan sanığın 9 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Savcının mütalaasının ardından söz alan sanık Muhlif, öldürmeye yönelik amacının bulunmadığını öne sürdü.

Sanığın avukatı da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmed Muhlif'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Sarıçam ilçesi Arıdere Mahallesi Mevlana Caddesindeki bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed Muhlif, 24 Eylül 2019'da tartıştığı iş arkadaşı Suriyeli Adil El Dendah'ın başına hurda olan düdüklü tencereyle vurmuştu. Dendah ağır yaralanmış, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Muhlif hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA