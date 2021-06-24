Düdüklü tencereden yemek değil uyuşturucu çıktı
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Düdüklü tencereden yemek değil uyuşturucu çıktı

Düdüklü tencereden yemek değil uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da Narkotik polislerince gerçekleştirilen operasyonda düdüklü tencere içerisine gizlenmiş 932 adet reçeteye tabi hap ve 184 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu'da Narkotik polislerince gerçekleştirilen operasyonda düdüklü tencere içerisine gizlenmiş 932 adet reçeteye tabi hap ve 184 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ikametlerde yapılan aramalarda evin mutfak kısmındaki düdüklü tencere içerisine gizlenmiş halde 932 adet reçeteye tabi hap, 184 adet extacy diye tabir edilen uyuşturucu hap, 14 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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