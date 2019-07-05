 dudu Aksoy Saydam Sanat Cam Füzyon Eserlerle foçada

Değişik konular ve amaçlarla üretilmiş 200'den fazla eserin yer aldığı sergi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Türkiyenin değişik bölge ve okullarında uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra 2004 yılında emekli olan ve cam füzyon tekniğini benimseyerek sanata yönelen Dudu Aksoy, 10 yıldır çalışmalarınıManisa'dakiatölyesinde sürdürüyor. Aksoy soğuk iken kesilen şeffaf camların figür oluştuktan ve boyandıktan sonra fırınlanarak kaynaştırılması esasına dayanan tekniğiyle cam eserler uretiyor. Kökeni 5 bin yıl öncesindeki Mısır'a dayanan tekniğin Türkiye'deki çok az sayıdaki uygulayıcılarından olan Aksoy ürettiklerinin dışında bu sanatın yaygınlaşması ve gençlerin ilgi alanına girmesi için de çalışmalar yapıyor.

850 DERECELİK FIRINDA 30 SAAT PİŞİRME

Dudu Aksoy;Önce kağıt üzerinde taslaklar oluşturduğunu, sonra kağıt üzerinde numara ve renk skalası yaptığını, desene bakarak plaka üzerine yerleştirme birleştirme kaynaştırma işleminin ardından850 derecelik fırında 30 saat gibi uzun bir süre pişirdikten sonraeserin ortaya çıktığını söyledi. Aksoy;"Aslında daireler, mekanlar, oteller ve kendim için soyut çalışmalar yapmayı seviyorum.Beni heyecanlandıran şeyleri mutlka yapıyorum. Ama beğeniler doğrultusundaki talepleri de gözardı etmiyorum."dedi.

Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde ki sergi'de soyut çalışmaların yanı sıra beğeni ve talepler doğrultusunda üretilmiş toplam 200 cam eser yer alıyor. 7 Temmuz 2019 Pazar Günü akşamına kadar açık kalacak ve 09.00 – 19.00 saatleri arasında gezilebilecek olan sergide satışta yapılıyor.

Kaynak: Bültenler