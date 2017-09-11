Dudley: Faiz Artırımının Zamanı Belirsiz

New York Fed Başkanı Dudley, "Gelecek faiz artırımının zamanlaması belirsiz" dedi.

Dudley: Faiz Artırımının Zamanı Belirsiz

New York Fed Başkanı Dudley, "Gelecek faiz artırımının zamanlaması belirsiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com