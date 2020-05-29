Düden ve Kurşunlu şelaleleri, karların erimesiyle çağladı
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Düden ve Kurşunlu şelaleleri, karların erimesiyle çağladı

KÜRESEL ısınma, kurak geçen kış ayları ve kaçak sondajlar gibi nedenlerle su miktarında ciddi azalma yaşanan Düden ve Kurşunlu şelalelerinin debisinde, son yağmurlar ve dağlardaki karların erimesiyle birlikte gözle görülür artış gerçekleşti.

Düden ve Kurşunlu şelaleleri, karların erimesiyle çağladı
29.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:05

KÜRESEL ısınma, kurak geçen kış ayları ve kaçak sondajlar gibi nedenlerle su miktarında ciddi azalma yaşanan Düden ve Kurşunlu şelalelerinin debisinde, son yağmurlar ve dağlardaki karların erimesiyle birlikte gözle görülür artış gerçekleşti.

Antalya'nın dünyaca ünlü şelaleleri arasında bulunan Düden Şelalesi'nin debisinde, dağlardaki karların erimeye başlamasıyla birlikte yükseldi. Yaz günlerinde su akışının iki koldan gerçekleştiği şelalede yaşanan su yoğunluğu, görkemli su akışına neden oldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle yaklaşık iki aydır ziyaretçi girişine kapalı olan Düden Şelalesi'nde doğal yaşam da canlandı. Çiçekler rengarenk açarken, ağaçlarda ise kuş cıvıltıları duyulmaya başlandı. Şelaleden akan su kilometrelerce yol kat ederek, Lara bölgesinde falezler üzerinden denizle buluştuğu noktada görsel şölen gerçekleşti. Düden suyunun denize döküldüğü 40 metre yüksekliğindeki falezlerden dökülüşü sırasında gökkuşağı oluşması ise fotoğraf karelerine yansıdı.

KURŞUNLU DA ÇAĞLADIAksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi de doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor. Geçen yıllarda 3 bine yakın kaçak sondaj ve kuraklık gibi sebeplerle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Antalya Valiliği öncülüğünde şelaleyi besleyen su kaynağının bulunduğu alan ile yaklaşık 4 kilometrelik dere temizlenerek su akışına hız verildi. Su akışı az da olsa normale dönerek, şelaleye can suyu oldu. Kuraklığın etkisiyle su miktarı ciddi ölçüde azalan Kurşunlu Şelalesi, son yağmurların ardından çağlayarak akmaya başladı.YAĞMURLAR ŞELALEYİ KENDİNE GETİRDİ

Yazın suyun tamamen kuruduğunu hatırlatan Kurşunlu Şelalesi park alanı işletmecisi Erol Avcı, akışı çoğaltmak için yapılan çalışmaları anlattı. Vali Münir Karaloğlu'nun girişimiyle şelaleyi besleyen kaynak ve derenin tamamen temizlettirilip, su akışının sağlandığını anlatan Avcı, "Son yağmurlar şelalenin beslendiği kaynakları doldurdu. Şelalemiz son yılların en görkemli su akışını yaşıyor. Yıllık 350 binin üzerinde yerli ve yabancı burayı ziyaret ediyor. Kurşunlu Şelalesi'ndeki su akışını yılın 12 ayında görebilsek bu rakam milyonlara ulaşacak" dedi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle 60 günü aşkın süredir bölgenin ziyaretçiye kapalı olduğunu hatırlatan Avcı, "İnsanlar buraya gelemeyince doğa güzelleşti. Çiçekler ve hayvanlar gönüllerince baharın gelişini kutladı. Pandemi önlemlerinin kalkmasıyla birlikte kontrollü olarak şelaleyi ziyarete açacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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