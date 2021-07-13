Düden Gölü'nde defineciler çukur kazmış
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Düden Gölü'nde defineciler çukur kazmış

Düden Gölü'nde defineciler çukur kazmış
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu İlçesinde kurumaya yüz tutan, kuş cenneti Düden Gölü'nde define avcılarınca çukur açıldığı görüldü.

Konya'nın Kulu İlçesinde kurumaya yüz tutan, kuş cenneti Düden Gölü'nde define avcılarınca çukur açıldığı görüldü.

Sadece ilçenin atık suyuyla beslenen, 860 kilometrekare alana sahip göl, yakın zamanda neredeyse tamamen kuruma noktasına gelmişti.

1992 yılında sit alanı ilan edilen gölün kurumasıyla, gölün 9 küçük adasına da ulaşım kolaylaştı.

Adalardan birinde yetkililerce, boyu hemen hemen 3 metreyi, genişliği ise 2 metreyi bulan çukur bulundu.

Kaçak kazı sonucu oluştuğu tespit edilen çukur, drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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