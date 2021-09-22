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Düden Emekli Kahvesi'nin yapımı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Düden Emekli Kahvesi'nin yapımı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin emekli vatandaşların vakit geçirebilmelerine olanak sağlayacak Düden Parkı Emekliler Kahvesi Projesi'nin yapımı tamamlandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin emekli vatandaşların vakit geçirebilmelerine olanak sağlayacak Düden Parkı Emekliler Kahvesi Projesi'nin yapımı tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Emekliler Kahvesi Projesi'nin ilki yoğun emekli nüfusunun yaşadığı Muratpaşa İlçesi'ndeki Düden Parkı içerisinde hayata geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından emekli vatandaşların emeklilik süreçlerini daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri ve kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla Düden Parkı içerisinde atıl durumda olan bina 'Emekli Kahvesi' olarak düzenlendi. 500 metrekare alana sahip Düden Parkı Emekliler Kahvesi yapım işinde mevcut binanın çatısında izolasyon ve duvar işleri, iç ve dış cephelerin yenilenmesi ve zemin ile duvarlara seramik döşemesi gibi bakım ve tadilat işleri yapıldı. Ekipler son olarak çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla sosyal tesisin hazır olacağını söyledi. Düden Parkı Emekliler Kahvesi içerisinde kafeterya/mutfak alanı, salon, teras alanı ve açık oturma alanı bulunuyor. Vatandaşlar ferah ve nezih bir ortamda vakit geçirebileceği emekli kahvesinde keyifli sohbet edip ücretsiz çaylarını içerek, doğal güzellikler içerisinde dinlenme fırsatı bulacak. - ANTALYA

Düden Emekli Kahvesi'nin yapımı tamamlandı

Düden Emekli Kahvesi'nin yapımı tamamlandı

Düden Emekli Kahvesi'nin yapımı tamamlandı

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Haber: Düden Emekli Kahvesi'nin yapımı tamamlandı - Haberler
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