Düden Çayı'nın kirlenmesine neden olan tesislere cezai işlem yapıldı

Antalya'daki Düden Çayı'nda görülen kirlilik ve kötü koku nedeniyle çevredeki tüm tesisler incelemeye alındı.

Antalya'daki Düden Çayı'nda görülen kirlilik ve kötü koku nedeniyle çevredeki tüm tesisler incelemeye alındı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kepez Belediye Başkanlığı ile bölgede çalışma başlatıldı.

Bölgedeki tesislerde yapılan denetlemelerde ilk etapta 8 tesisin atık sularının çaya karıştığı ve kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda atık suyun çaya karışması engellendi ve tesislere idari para cezası uygulandı.

Tesislerdeki inceleme devam ediyor

Diğer tesislerde de denetlemelerin devam ettiği, gerekirse kirliliğe neden olan tesislerin kapanabileceği vurgulandı.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de Düden Çayı Düden Şelalesi mevkisinde su kirliliğinin ve balık ölümlerinin nedeninin tespiti için su ve balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

Sekiz tesisten gelen atık suyun engellenmesinin ardından çaydaki suyun berraklaşıp kokunun gittiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun